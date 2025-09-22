Pokémon sta lanciando un pop-up store presso il National History Museum di Londra

HQ

I visitatori del National History Museum di Londra saranno presto in grado di lasciare il famoso luogo con alcuni gadget Pokémon. The Pokémon Company ha annunciato che aprirà un pop-up store all'interno del museo all'inizio del 2026, in cui sarà disponibile una serie di "prodotti appositamente progettati".

Il pop-up aprirà il 26 gennaio 2026 e rimarrà attivo fino al 22 marzo. Questa sarà la prima volta che un pop-up Pokémon verrà aperto in un museo del Regno Unito e, per quanto riguarda ciò che sarà in offerta, ci è stato detto in un comunicato stampa.

"Il pop-up del Museo di Storia Naturale Pokémon x, ricco di prodotti nuovi ed esclusivi, presenterà abbigliamento, articoli di cancelleria, accessori, stampe e un nuovissimo peluche esclusivo, che sicuramente delizieranno i fan di tutte le età."

Il problema è che per entrare nel pop-up dovrai anche prendere un biglietto gratuito, con questi disponibili per l'acquisto già dal 1 ° ottobre, dimostrando che ci sarà, come previsto per tutto ciò che riguarda i Pokémon, un'immensa richiesta da parte dei visitatori per partecipare al pop-up.

La buona notizia è che potrai anche accaparrarti gli articoli di questa collaborazione dal negozio online National History Museum a partire da gennaio 2026, il tutto mentre vai anche al Pokémon Center UK per una selezione di chicche.