Pokémon Trading Card Game Pocket ha generato ben oltre 1 miliardo di dollari nel suo primo anno dal lancio

Pokémon Trading Card Game Pocket ha festeggiato ieri il suo primo anniversario e dal lancio ha generato oltre 1,3 miliardi di dollari di entrate. Si tratta di un aumento dell'8000% delle vendite del segmento dei giochi dello sviluppatore DeNA e di una cifra abbastanza impressionante da dargli l'anno più redditizio di qualsiasi gioco mobile Pokémon di sempre.

Anche il titano che era Pokémon Go non ha attirato quella quantità sbalorditiva di entrate nel suo primo anno. Nonostante abbia quasi raggiunto la pace nel mondo nel 2016, Pokémon Go è inferiore di 245 milioni di dollari rispetto alle entrate di TCG Pocket, secondo i dati di AppMagic (tramite PocketGamer).

È abbastanza chiaro capire cosa ha reso Pokémon Trading Card Game Pocket così di successo nel suo primo anno. Pokémon è uno dei più grandi franchise del mondo, quindi naturalmente i fan vogliono dare un'occhiata a ciò che verrà dall'IP, e il GCC è stato amato per decenni.

Negli ultimi anni, l'interesse per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è aumentato vertiginosamente grazie all'interesse dei collezionisti a causa del valore delle carte ad alto prezzo. Naturalmente, questo ha portato a problemi con il gioco fisico come lo scalping, ma nel mondo digitale questo non esiste. D'altra parte, non puoi nemmeno tenere le tue carte di persona. Pro e contro, immagino.