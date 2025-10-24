Gamereactor

Pokémon Trading Card Game Pocket ha superato i 150 milioni di download

In meno di un anno...

Se avevi qualche dubbio sul fatto che il mobile sia la più grande piattaforma per il gioco, risolviamo subito la questione. È stato rivelato che da quando è arrivato alla fine di ottobre del 2024, meno di un anno fa, Pokémon Trading Card Game Pocket ha già superato l'enorme cifra di 150 milioni di download.

Sì, è una media di 12,5 milioni di download al mese da quando il gioco è arrivato... Per fare un confronto, molti giochi per console o PC ti morderebbero la mano per avere 12,5 milioni di download a vita.

Certo, va detto che Pokémon TCG Pocket è un gioco scaricabile gratuitamente, quindi è ancora una situazione diversa, ad esempio, un titolo per PC o console completamente a pagamento. Ma non si può negare che 150 milioni di download in meno di un anno siano un'impresa notevole.

La domanda ora è: fino a che punto può andare avanti il gioco? Non c'è nulla che gli impedisca di continuare a trovare successo, soprattutto perché continua ad espandersi e crescere con contenuti aggiuntivi, come l'espansione Mega Rising che debutterà il 30 ottobre e porterà un sacco di nuove carte da collezionare, tra cui Mega Gyrados, Mega Blaziken, Mega Altaria e altro ancora.

Hai già scaricato Pokémon TCG Pocket ? In caso contrario, non perdere la nostra recensione per vedere se il gioco è degno del tuo tempo.

