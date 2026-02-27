Pokémon XD: Tempista di Tenebra arriverà su Nintendo Switch Online il mese prossimo

Se non hai una copia a casa e un GameCube o Wii funzionante su cui giocare, Pokémon XD: Gale of Darkness è uno dei giochi Pokémon più difficili da mettere le mani. Si rivende a prezzi considerevoli, ma il suo valore potrebbe calare dato che presto sarà disponibile in digitale tramite il Nintendo Switch Online Expansion Pack.

Come parte della gamma GameCube Classics, Pokémon XD: Gale of Darkness ci porta in una storia Pokémon 3D unica, dove dobbiamo combattere contro Pokémon Shadow, viaggiare per un vasto mondo e affrontare forse il design leggendario alternativo più interessante di sempre, Shadow Lugia.

Pokemon XD: Gale of Darkness arriverà nel Nintendo Switch Online Expansion Pack da qualche parte a marzo 2026. Considerando che marzo inizia questo fine settimana, speriamo di non dover aspettare molto per avere una data più precisa.