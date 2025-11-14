Poker Face cancellato, ma Rian Johnson ha un piano per una nuova versione

Spesso può essere strano quando un protagonista della serie viene sostituito da un altro attore. Lo abbiamo visto con The Witcher proprio il mese scorso, eppure sembra che Rian Johnson voglia che questo sia un punto chiave del suo showPoker Face mentre va avanti.

Secondo Variety, Poker Face è stato inscatolato da Peacock dopo due stagioni, ma Johnson sta facendo shopping nello show con l'idea di sostituire Natasha Lyonne con Peter Dinklage nel ruolo della macchina della verità umana Charlie Cale.

Lyonne sembra essere a sostegno di questo, dato che continuerà a servire lo show come produttrice esecutiva e ha detto quanto segue in una dichiarazione congiunta con Johnson: "Abbiamo germogliato questa prossima mossa insieme da quando abbiamo scritto il finale della seconda stagione. Amiamo il nostro 'Poker Face ' e questo è il modo perfetto per continuare a funzionare. Dacci un colpo e potremmo vedere di nuovo Charlie Cale lungo quell'autostrada aperta".

Il piano è che ogni due stagioni vedremo un nuovo Charlie Cale con un attore diverso che interpreta il ruolo. Prima di arrivare al primo passo di quel piano, però, Johnson deve convincere un'altra rete a prendere Poker Face.