Poker Face: Stagione 2

Più o meno nello stesso periodo in cui Rian Johnson è riuscito a rimettersi in carreggiata con Knives Out dopo unStar Wars: Episode VIII - The Last Jedi polarizzante, il regista ha anche creato un ulteriore progetto whodunnit che esisteva in un formato più antologico, con l'eccentrico Charlie Cale di Natasha Lyonne che era il tessuto connettivo che ha unito ogni episodio. Questo progetto era noto come Poker Face e, dopo una prima stagione ben accolta, un secondo ciclo di episodi è stato presto approvato, che avrebbe continuato il filo narrativo generale mentre Charlie risolveva e svelava anche diversi omicidi completamente separati negli Stati Uniti.

Questo prossimo lotto di episodi è ora qui, e senza prefigurare o saltare la pistola, dopo averli visti sono abbastanza contento di ciò che i diversi registi e sceneggiatori hanno messo insieme questa volta. Se hai visto la prima stagione di Poker Face, è simile nella struttura. Tuttavia, poiché Charlie è ora in fuga dopo gli eventi della prima stagione, non è radicata in un luogo e si ritrova invece in diverse parti del paese, incontrando ogni sorta di persone strane in situazioni non ortodosse, dove utilizza le sue abilità di rilevamento delle bugie per sradicare i loro peccati. Potrebbe trattarsi semplicemente di scoprire fratelli bugiardi o puntare i riflettori su un artista della truffa, o qualcosa di molto più strano come dimostrare l'innocenza di un alligatore maltrattato o essere coinvolti nelle dinamiche infantili in un collegio di lusso.

Questa stagione di Poker Face fa un ottimo lavoro nel tenerti sulle spine come spettatore e nell'assicurarti di non sapere mai veramente cosa accadrà dopo nel racconto di Charlie. Le grandi apparizioni cameo di star famose aiutano enormemente in questo, con individui come Cynthia Erivo che si distingue per il suo ruolo non di una ma di quattro sorelle identiche, o Giancarlo Esposito che si dimostra anche un direttore di pompe funebri efficace e contorto. Alcuni degli altri cameo sono meno memorabili e questa natura più succinta si applica anche ad alcuni degli episodi in generale, che faticano rispetto ad altri. Ma l'unico fattore costante dall'inizio alla fine è ancora Lyonne, che gestisce senza sforzo il ruolo di Charlie, offrendo una performance carismatica ed energica in cui è praticamente sempre la stella splendente di questa stagione.

Al contrario, penso che Poker Face potrebbe fare a meno di regnare su se stesso a volte. Ha sempre avuto una bizzarra struttura whodunnit in cui il mistero viene spesso risolto verso l'inizio dell'episodio, prima di passare alla prospettiva di Charlie e vedere come può intrappolare e superare il colpevole. Questo per me va bene per un periodo, ma man mano che ogni episodio va avanti, inizi a sperare che lo show modifichi o cambi la sua formula solo una volta per coglierti alla sprovvista, invece di fare semplicemente affidamento sul suo cast insolito e sugli scenari per fare questo lavoro. E questo mi porta a uno dei miei più grandi problemi con questa stagione di Poker Face, ovvero che alcuni episodi sono così ridicoli e stupidi che puoi perdere un po' di interesse per loro. L'episodio del poliziotto della Florida che viene mangiato dal suo alligatore cocato è un particolare abusatore di questo, ma ci sono altri esempi, come l'episodio del baseball che sembra un enorme tratto di un "giallo" dall'inizio alla fine.

Annuncio pubblicitario:

Inoltre, mentre c'è un filo narrativo centrale che lega insieme questa stagione di Poker Face, manca la storia di gangster sottostante che ha coniato la stagione 1, dove Sterling Frost di Adrien Brody aveva frequenti riferimenti, mentre altri personaggi continuavano a dare la caccia a Charlie. Questa seconda stagione inizia con momenti come questo, ma dopo solo pochi episodi questa natura progressiva si conclude lasciando ogni episodio più antologico di quanto non sia mai stato. A volte funziona, ma in genere solo quando la trama e il mistero sono forti in primo luogo, il che non è il caso di ogni episodio.

Ma nulla di tutto ciò cambia il fatto che Poker Face è una serie deliziosamente filmata, prodotta e recitata. È davvero divertente, spensierato, spiritoso e divertente, e ci sono gambe definite in questo formato che possono portarlo nel futuro. Ha solo bisogno di una premessa più primaria per legare insieme ogni episodio e forse anche del rischio occasionale corso nella strutturazione della trama in modo che ogni episodio non sembri troppo familiare dopo aver visto solo i primi cinque minuti. Tuttavia, Lyonne è fantastica, i cameo sono per lo più eccellenti e, in generale, indosserai un grande sorriso mentre segui ogni storia man mano che questa stagione procede.

Annuncio pubblicitario: