Pokrovsk diventa la nuova linea del fronte in Ucraina mentre la Russia intensifica gli attacchi di droni e fanteria

HQ

La guerra tra Russia e Ucraina è ora concentrata sulla città di Pokrovsk, nella regione di Donetsk, dove le forze ucraine stanno cercando di mantenere aperte le linee di rifornimento ed evacuazione di fronte all'avanzata della fanteria russa, preceduta dagli attacchi dei droni che si sono intensificati negli ultimi giorni.

Il comandante supremo delle forze ucraine, Oleksandr Syrskyi, ha detto di aver visitato l'area per incontrare le sue truppe, riferisce Reuters. "La fanteria nemica, evitando il combattimento, si sta concentrando nelle aree urbane e sta cambiando la sua posizione, quindi il compito principale è localizzarla e distruggerla", ha detto Syrskyi sull'app Telegram. La Russia sta avanzando verso Pokrovsk da più di un anno, prendendo lentamente ma inesorabilmente il controllo dei piccoli villaggi a sud. L'Ucraina, da parte sua, sta adottando misure per "rafforzare la stabilità delle difese".

Con ogni probabilità, a seconda della disposizione dei veicoli corazzati russi in giro per la città, un'offensiva avrà luogo nelle prossime ore o giorni.