Polemiche sul rigore che è costato al Manchester City il 2-2: "Cosa davvero stupida da fare in area"

Il Manchester City ha sprecato le sue possibilità di inchiodare un inizio perfetto nel Champions League con due gol di Erling Haaland ricevendo un rigore nel finale contro il Monaco, la partita è finita 2-2. Il rigore è stato causato da Nico Gonzalez, che ha preso a calci in testa il difensore dell'Inghilterra Eric Dier, che in seguito ha trasformato il rigore.

Questo incidente ha scatenato un acceso dibattito tra i giocatori e lo staff di entrambe le squadre, con l'espulsione di un allenatore del Monaco. All'arbitro Jesús Gil Manzano è stato chiesto di rivedere l'azione, che inizialmente è passata inosservata, al VAR, e il rigore è stato assegnato.

Rivedendo i replay, molte persone sottolineano che Dier colpisce la palla per primo. Tuttavia, il fallo di Gonzalez è stato considerato un gioco pericoloso, il suo piede ha colpito il lato del viso di Dier. Pep Guardiola ha detto che il fallo è stato "una cosa davvero stupida da fare in area in una partita così importante all'ultimo minuto".

"Se dai un calcio in faccia a qualcuno, immagino che sia un rigore. Non c'era dubbio che avrebbero dato un rigore. Basta vedere l'immagine per un secondo sullo schermo ed è un rigore nel calcio europeo".

Queste frustrazioni sono comprensibili perché continuano, come sottolinea la BBC, una recente tendenza del Manchester City a ricevere un gol nel finale: una sconfitta per 2-1 contro il Brighton dopo aver subito un gol all'89° minuto, un pareggio per 1-1 contro l'Arsenal, ricevere il gol al 93° minuto...