Polestar ha presentato la GT model 5

HQ

Polestar ha presentato la prossima Polestar 5, la sua auto GT che puoi ordinare ora e costa £ 112K nella versione standard. Se si desidera il modello Dual Motor, il prezzo è di 150.000 euro. Questa Audi E-tron GT rivale è dotata di un'avanzata piattaforma Polestar in alluminio appositamente sviluppata, di un motore proprietario e di un'architettura elettrica da 800 V con 650 kW e 1.015 Nm di potenza totale. Il pacco batterie è di 112 kWh e nel modello standard l'autonomia è dichiarata di 670 km per carica, mentre l'edizione Performance percorre 560 km con una carica.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar:

"La Polestar 5 porta il futuro nel presente. La nostra visione per il design, la tecnologia e l'attenzione alla sostenibilità di Polestar non è più solo un sogno, ma una realtà che i nostri clienti possono ora acquistare. Con il suo design scandinavo puro, la piattaforma avanzata, i motori potenti, il telaio sofisticato, la tecnologia all'avanguardia e i materiali consapevolmente sostenibili, la Polestar 5 è un faro per il settore e il modello di punta perfetto per Polestar."