Polestar prevede di lanciare quattro nuove auto in soli tre anni
La definiscono la "più grande offensiva dei modelli" nella storia dell'azienda.
Pur essendo qualcosa su terreno meno solido, Polestar ha saldamente trovato il suo punto di riferimento nel mercato moderno delle VÉ, con forti lanci sia della Polestar 3 che, in particolare, della 4. Ora però, hanno intenzione di andare in grande, con quella che l'azienda definisce "la più grande offensiva di modelli nella storia di Polestar".
Attraverso un comunicato stampa inviato a Gamereactor, Polestar conferma che lanceranno quattro nuove auto in soli tre anni. Questo inizia con le prime consegne della Polestar 5 quest'estate, seguite da un restyling della Polestar 4 durante il quarto trimestre del 2026. Nel 2027 uscirà un "sequel" dell'iconica Polestar 2, seguito dal compatto SV Polestar 7 nel 2028.
"Polestar continua a sfidare l'industria automobilistica - entrando ora in segmenti ad alta crescita e valore a velocità record", afferma il CEO Michael Lohscheller in un comunicato.
Recentemente, Polestar ha celebrato il suo miglior anno di vendite di sempre e ha grandi aspettative per la prossima Polestar 5, che Lohscheller definisce un modello "brand halo".