Polestar sta portando GeoGuessr sui suoi modelli

Essere in grado di giocare ai videogiochi in auto sta diventando sempre più comune, con molti veicoli moderni, e tipicamente veicoli elettrici, che offrono modi per divertirsi con molti giochi attraverso i loro sistemi di infotainment. Il prossimo a basarsi su questo è Polestar, con il marchio svedese che ora collabora con GeoGuessr per presentare il titolo nella sua flotta.

Questa incorporazione di GeoGuessr nei modelli Polestar è abbastanza tipica per il formato, consentendo agli utenti di studiare l'ambiente circostante nel gioco nel tentativo di determinare la posizione esatta in cui sono stati lasciati nel mondo. Il problema principale è che la versione Polestar 4 del gioco incorpora anche lo specchietto retrovisore digitale del modello, che ti consente di vedere la posizione in cui sei stato posizionato nel gioco anche al contrario.

Parlando di questa collaborazione, il CEO e co-fondatore di GeoGuessr, Daniel Antell, spiega: "Ogni guidatore utilizza le mappe, GeoGuessr sta trasformando la navigazione in un modo per esplorare il mondo e divertirsi. Ecco perché collaborare con Polestar è molto naturale. È anche fantastico lavorare con un altro marchio globale svedese".

Puoi scaricare l'edizione GeoGuessr Polestar ora tramite il browser dell'auto e persino giocare a questa edizione del gioco andando qui.

