Politica e scienza si scontrano mentre il congelamento dei finanziamenti federali colpisce Harvard

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Un radicale congelamento dei finanziamenti federali contro Harvard ha provocato onde d'urto nella comunità scientifica, minacciando oltre 2 miliardi di dollari in contratti di ricerca e sviluppo. Gli scienziati avvertono che questo scontro tra politica e mondo accademico potrebbe minare un sistema decennale. L'amministrazione inquadra la misura come una risposta necessaria all'antisemitismo nei campus, ma i ricercatori vedono le ricadute che già spingono talenti e progetti all'estero. Il lavoro critico in medicina e nella sanità pubblica è ora in bilico. Con tagli simili che già colpiscono la Columbia, crescono i timori che l'intervento del governo riguardi meno la riforma politica e più il controllo ideologico. CAMBRIDGE, USA - 14 LUGLIO 2019: Statua di John Harvard all'Università di Harvard a Cambridge, Massachusetts, USA // Shutterstock