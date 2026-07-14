Politici francesi e giocatori spagnoli come Lamine Yamal reagiscono ai commenti razzisti dell'ex primo ministro spagnolo sulla Francia

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Politici spagnoli e francesi e giocatori spagnoli come Lamine Yamal o Borja Iglesias hanno reagito alle parole dell'ex presidente spagnolo Mariano Rajoy, che ha dichiarato nella sua rubrica di opinione sul quotidiano El Debate che la Francia è una "squadra di alto livello, ma senza francesi", un commento che ha suscitato ampie critiche e rifiuti in Francia per razzismo, persino da partiti di estrema destra e gruppi offesi dalle dichiarazioni di Rajoy, come riportato da El País.

Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez, discendente di migranti spagnoli, ha dichiarato a BFMTV che la dichiarazione di Rajoy è "totalmente inaccettabile" e che "esiste una sola Francia, una repubblica dove tutti possono trovare il proprio posto, qualunque sia la loro origine". La ministra per i Territori d'oltremare, Naïma Moutchou, ha detto che queste ossessioni razziste e insulti riemergono ogni volta che la loro squadra vince: "Non sono semplici scivolate di lingua; è un odio metodico e normalizzato verso la Francia e ciò che essa rappresenta".

L'Ambasciata francese in Spagna dichiarò che "tutti i giocatori della nazionale francese sono francesi. Dei 26 chiamati, 23 nacquero in Francia. I tre nati all'estero possiedono anche la nazionalità francese". Anche il gruppo di estrema destra Rallio Nazionale, ex partito di Marine Le Pen che in passato ha fatto commenti molto simili e che, tra le altre questioni antisemite, gli sono costati l'espulsione del suo partito nel 2015, ha criticato Rajoy, con il portavoce Julien Odoul che ha affermato: "Il signor Rajoy è un razzista, è deplorevole".

In Spagna, il governo ha respinto le parole di Rajoy, e solo il partito dell'ex presidente, il Partito Popolo, ora all'opposizione, lo ha difeso, anche se non le ha sottoscritte: il portavoce del PP Borja Sémper ha detto che le sue parole erano "sarcastici" e "prive di cattive intenzioni".

Alcuni giocatori spagnoli, che affronteranno la Francia stasera martedì, il giorno della Bastiglia, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST nelle semifinali della Coppa del Mondo, hanno anch'essi commentato le sue parole. Lamine Yamal, che come molti suoi compagni di squadra in Spagna e come molti giocatori francesi, è figlio di immiganti, ha detto che "se il calcio serve a qualcosa, è unire. Francia e Spagna sono un esempio di unità e questo è ciò che è il calcio", mentre Borja Iglesias ha detto che "mi sorprende che stiamo ancora affrontando questa situazione in questo momento. La Francia è così ricca grazie al numero di persone provenienti da background diversi. Queste cose mi rattristano."