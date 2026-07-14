Politici francesi e giocatori spagnoli come Lamine Yamal reagiscono ai commenti razzisti dell'ex primo ministro spagnolo sulla Francia
Le parole razziste di Mariano Rajoy causano una mini crisi diplomatica proprio prima della partita Spagna contro Francia per la Coppa del Mondo del giorno della Bastiglia.
Politici spagnoli e francesi e giocatori spagnoli come Lamine Yamal o Borja Iglesias hanno reagito alle parole dell'ex presidente spagnolo Mariano Rajoy, che ha dichiarato nella sua rubrica di opinione sul quotidiano El Debate che la Francia è una "squadra di alto livello, ma senza francesi", un commento che ha suscitato ampie critiche e rifiuti in Francia per razzismo, persino da partiti di estrema destra e gruppi offesi dalle dichiarazioni di Rajoy, come riportato da El País.
Il ministro dell'Interno Laurent Nuñez, discendente di migranti spagnoli, ha dichiarato a BFMTV che la dichiarazione di Rajoy è "totalmente inaccettabile" e che "esiste una sola Francia, una repubblica dove tutti possono trovare il proprio posto, qualunque sia la loro origine". La ministra per i Territori d'oltremare, Naïma Moutchou, ha detto che queste ossessioni razziste e insulti riemergono ogni volta che la loro squadra vince: "Non sono semplici scivolate di lingua; è un odio metodico e normalizzato verso la Francia e ciò che essa rappresenta".
L'Ambasciata francese in Spagna dichiarò che "tutti i giocatori della nazionale francese sono francesi. Dei 26 chiamati, 23 nacquero in Francia. I tre nati all'estero possiedono anche la nazionalità francese". Anche il gruppo di estrema destra Rallio Nazionale, ex partito di Marine Le Pen che in passato ha fatto commenti molto simili e che, tra le altre questioni antisemite, gli sono costati l'espulsione del suo partito nel 2015, ha criticato Rajoy, con il portavoce Julien Odoul che ha affermato: "Il signor Rajoy è un razzista, è deplorevole".
In Spagna, il governo ha respinto le parole di Rajoy, e solo il partito dell'ex presidente, il Partito Popolo, ora all'opposizione, lo ha difeso, anche se non le ha sottoscritte: il portavoce del PP Borja Sémper ha detto che le sue parole erano "sarcastici" e "prive di cattive intenzioni".
Alcuni giocatori spagnoli, che affronteranno la Francia stasera martedì, il giorno della Bastiglia, alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST nelle semifinali della Coppa del Mondo, hanno anch'essi commentato le sue parole. Lamine Yamal, che come molti suoi compagni di squadra in Spagna e come molti giocatori francesi, è figlio di immiganti, ha detto che "se il calcio serve a qualcosa, è unire. Francia e Spagna sono un esempio di unità e questo è ciò che è il calcio", mentre Borja Iglesias ha detto che "mi sorprende che stiamo ancora affrontando questa situazione in questo momento. La Francia è così ricca grazie al numero di persone provenienti da background diversi. Queste cose mi rattristano."