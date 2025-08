Politico australiano accusato di stupro cerca di mantenere il suo seggio in parlamento

HQ

Le ultime notizie sull'Australia . Il mese scorso l'Australia è stata scossa da uno scandalo sessuale al centro della sua vita politica. Gareth Ward, membro del parlamento dello stato del Nuovo Galles del Sud come indipendente per Kiama, è stato accusato e dichiarato colpevole di aver violentato due giovani donne tra il 2013 e il 2015 tra il 2013 e il 2015, ed è ora in custodia in attesa della sentenza definitiva. Ma lungi dal finire qui, la polemica è appena iniziata.

Ward si è rifiutato di firmare le sue dimissioni da deputato e ha iniziato una battaglia legale per mantenere il suo seggio politico, secondo BBC. Gli avvocati di Ward hanno anche annunciato che faranno appello alla corte suprema per la grazia questo giovedì, mentre la sua espulsione è in corso in parlamento.

Il ministro del New South Wales, Chris Minns, ha dichiarato alla radio locale di trovarsi di fronte a una situazione senza precedenti "per avere qualcuno che è attualmente in carcere a Silverwater, condannato per gravi reati sessuali, che chiede di rimanere un deputato e continuare a percepire il suo stipendio".

"Non ha vergogna", ha concluso.