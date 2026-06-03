Politico turco denuncia la "degenerazione culturale e il distacco dai valori" dopo il concerto di Kanye West

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Kanye West si è esibito per la prima volta dal 2014 in Europa sabato scorso, allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul, davanti a un pubblico di 118.000 persone, che West ha definito la "più grande esibizione in uno stadio di tutti i tempi", ma la performance ha suscitato critiche dal governo turco, con Oktay Saral, principale consigliere del presidente Erdogan, pubblicando martedì che "decine di migliaia di persone che cantano con entusiasmo 'Io sono un Dio' è una questione seria che richiede un esame approfondito", riferendosi a una canzone del 2013.

"118.000 giovani sono stati trasformati in partecipanti a uno spettacolo caratterizzato da retorica e simboli che contraddicono la nostra fede e i nostri valori civilizzazionali, tutto pagando per questo", e ha invitato il Ministero della Cultura e del Turismo "a esercitare molta più cautela in eventi di questo tipo, che toccano le sensibilità spirituali e culturali della nostra nazione. I figli di questa nazione devono mantenere fermi i propri valori civilizzazionali, non i dettami dell'industria culturale globale."

In un post successivo mercoledì pomeriggio, dopo che il suo post originale è stato aggiunto contesto da utenti su X che sostenevano che "le persone comprano i propri biglietti quindi non è indottrinamento", Saral ha insistito che "o sono troppo superficiali per capire che ciò che viene criticato non è né una canzone né un concerto". descrivendola come una questione di "degenerazione culturale, erosione morale e distacco dai valori imposti ai nostri giovani, ai nostri figli".

I fan di Kanye hanno avuto concerti annullati in tutta Europa, ma si esibisseranno nei Paesi Bassi, in Spagna o in Portogallo

Il concerto a Istanbul è il primo di un tour europeo che si terrà anche nei Paesi Bassi (6 e 8 giugno), in Georgia (12 giugno), in Albania (11 luglio), in Spagna (30 luglio) e in Portogallo (7 agosto), dopo che i concerti in Italia sono stati cancellati e l'ingresso nel Regno Unito è stato vietato. Aveva anche cancellato concerti in Francia, Polonia e Svizzera.

Il rapper americano è stato criticato per i continui commenti antisemiti, autoproclamandosi nazista, pubblicando una canzone intitolata 'Heil Hitler' e persino vendendo magliette di svastica. In tempistica con il suo ultimo album, West si è scusato sul Wall Street Journal, dicendo di aver "perso il contatto con la realtà" e di soffrire di un episodio di "comportamento psicotico, paranoico e impulsivo".