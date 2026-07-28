Polizia armata sarà schierata al festival UK Pride dopo l'attacco a Berlino

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In risposta a un recente attacco avvenuto a un evento LGBT+ a Berlino lo scorso fine settimana, in cui una persona è stata uccisa e 29 ferite, è stato deciso che il Brighton Pride Festival che si terrà questo fine settimana sarà supportato da poliziotti armati in pattuglia.

Secondo Sky News, la polizia del Sussex ha confermato l'intenzione di schierare agenti di polizia in borghese e "squadre specialiste" all'evento, tutto per pattugliare e rispondere alle "crescenti preoccupazioni sulla sicurezza".

Il Brighton Pride Festival è considerato il più grande evento Pride del Regno Unito, con circa 500.000 persone destinate a recarsi nella zona per partecipare alle attività. Ecco perché vengono adottate le precauzioni, soprattutto perché l'attacco all'evento di Berlino è stato commesso da un individuo con presunti legami con un gruppo dello Stato Islamico. Il sospetto, Abdul Ballout, ha guidato un furgone contro una folla al festival di Berlino prima di pugnalare altri nei dintorni con un machete. Riuscì a fuggire ma fu trovato e ucciso dalla polizia circa 24 ore dopo.