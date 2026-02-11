Polonia e Italia rifiutano di aderire al Board of Peace di Trump

HQ

Polonia e Italia hanno annunciato che non parteciperanno al nuovo Consiglio di Pace proposto dal presidente USA Donald Trump. Il consiglio, inizialmente inteso a sostenere un cessate il fuoco a Gaza, è visto da alcuni paesi come potenzialmente al limite dei tradizionali quadri internazionali, sollevando preoccupazioni che possa competere con le Nazioni Unite. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che Varsavia continuerà a monitorare l'iniziativa ma non si unirà alle circostanze attuali, sottolineando che le relazioni con gli Stati Uniti rimangono una priorità.

Anche i funzionari italiani hanno rifiutato la partecipazione, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha citato barriere costituzionali che impediscono all'Italia di aderire a organizzazioni internazionali a meno che non operino in condizioni di parità con tutti gli stati membri, una condizione attualmente non soddisfatta a causa degli ampi poteri esecutivi di Trump nel consiglio. Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni aveva precedentemente richiesto modifiche per consentire il coinvolgimento dell'Italia, ma non furono adottate modifiche.

La decisione evidenzia una crescente cautela tra gli alleati occidentali mentre il consiglio invita Russia e Bielorussia, aumentando le preoccupazioni sulla sua legittimità e portata di portata. Sia la Polonia che l'Italia hanno sottolineato di rimanere disposte a contribuire agli sforzi di pace e ricostruzione in Medio Oriente al di fuori della struttura formale del consiglio...