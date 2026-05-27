Polonia e Regno Unito firmano un nuovo trattato di difesa in caso di aggressione russa

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Mercoledì la Gran Bretagna firmerà un nuovo trattato di difesa e sicurezza con la Polonia per rafforzare le relazioni tra i due paesi e affrontare minacce come quella posta dalla Russia. L'accordo sarà firmato a Londra dal Primo Ministro britannico, Keir Starmer, e dal Primo Ministro polacco, Donald Tusk.

Sebbene la sicurezza riguardo alla sovranità nazionale e al territorio sia parte integrante dell'accordo, il trattato prevede anche la cooperazione nella lotta contro la criminalità organizzata e il rinnovo dell'alleanza strategica di difesa dell'Unione Europea.

Questo è il terzo accordo avviato dall'attuale amministrazione di Downing Street negli ultimi mesi con il governo Starmer, a seguito della firma di trattati simili con Francia e Germania.

"Le sfide che l'Europa oggi affronta richiedono una collaborazione ancora più forte", ha dichiarato Starmer in una dichiarazione, riportata da Reuters. "Questo trattato rappresenta il passo avanti più grande nella nostra relazione di difesa e sicurezza con la Polonia da una generazione, permettendoci di affrontare minacce moderne alla sicurezza che possono essere meno visibili, ma non meno pericolose."