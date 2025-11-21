Polonia: il sabotaggio sostenuto dalla Russia ha superato una "linea critica"

HQ

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato venerdì che gli atti di sabotaggio ispirati e organizzati dalla Russia mirano a destabilizzare il paese e portano i segni distintivi del "terrorismo di Stato".

L'avviso arriva dopo un'esplosione avvenuta nel fine settimana che ha danneggiato i binari ferroviari sulla tratta Varsavia-Lublino, che collega la capitale al confine ucraino. Tusk ha descritto l'incidente come un "atto di sabotaggio senza precedenti."

La Polonia ha identificato due individui responsabili, ucraini che collaborano con i servizi segreti russi e che sono fuggiti in Bielorussia. Varsavia ha richiesto la loro estradizione, ha chiuso il consolato russo a Danzica (l'ultimo ancora operativo nel paese) e ha schierato migliaia di soldati per proteggere le infrastrutture critiche.

Il sabotaggio sostenuto dalla Russia ha superato una "linea critica"

Mosca ha negato il coinvolgimento, accusando la Polonia di "russofobia" e avvertendo che limiterà la presenza diplomatica e consolare della Polonia in Russia.

"Gli eventi recenti non lasciano spazio a illusioni: la Russia sta attuando un'altra fase di guerra ibrida volta a destabilizzare il nostro paese," Tusk ha detto al parlamento. "Le operazioni di sabotaggio, ispirate e direttamente organizzate dai servizi del Cremlino per molti mesi, hanno recentemente superato una linea critica, e ora si può parlare di terrorismo di Stato."

La Polonia e altre nazioni europee hanno subito un'ondata di incendi dolosi, sabotaggi e attacchi informatici da quando la Russia è iniziata l'invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022.