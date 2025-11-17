Polonia: L'esplosione ferroviaria sulla tratta Varsavia-Lublino è un "atto di sabotaggio senza precedenti"

HQ

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha ora dichiarato che l'esplosione che ha distrutto parte dei binari ferroviari sulla linea Varsavia-Lublino domenica è stata causata da sabotaggio.

Le autorità hanno confermato che un ordigno esplosivo ha danneggiato i binari e i servizi di emergenza insieme ai procuratori stanno indagando. Le autorità hanno anche segnalato ulteriori danni più vicino a Lublino, suggerendo che l'attacco possa aver preso di mira più punti lungo il percorso.

L'incidente fu segnalato per la prima volta quando un macchinista notò danni sulla linea nella Polonia centrale. Sebbene non siano state segnalate vittime, l'esplosione ha interrotto i servizi ferroviari e ha fatto scattare allarmi sulla sicurezza delle infrastrutture di trasporto polacche.

La Polonia è stata un importante snodo di transito per gli aiuti militari e umanitari all'Ucraina, e i funzionari hanno ripetutamente avvertito che questo ruolo potrebbe rendere il paese un bersaglio di sabotaggi o attacchi ibridi. Simile agli incidenti recenti in aeroporto.

Negli ultimi mesi, la Polonia ha detenuto sospetti che lavoravano per conto dei servizi segreti russi per colpire infrastrutture critiche, aumentando i timori che l'esplosione facesse parte di una campagna deliberata per interrompere le rotte di rifornimento. Donald Tusk su X:

"Far saltare in aria i binari ferroviari sulla rotta Varsavia-Lublino è un atto di sabotaggio senza precedenti che prende direttamente di mira la sicurezza dello Stato polacco e dei suoi civili. Questa via è anche di importanza cruciale per la consegna degli aiuti all'Ucraina. Prenderemo i colpevoli, chiunque siano."