Polyarc Games, i creatori di Moss, stanno effettuando ridondanze per "ridurre significativamente" la loro forza lavoro

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Oggi si sta rivelando un giorno disastroso per i lavoratori dell'industria dei videogiochi, e più precisamente per gli studi e gli sviluppatori di realtà virtuale. Dopo aver riportato proprio questa mattina la chiusura imminente del gioco bestseller Rec Room, dobbiamo ora riportare la ridondanza di gran parte del team di Polyarc Games.

Lo studio dietro la serie Moss, che ha pubblicato due puntate principali, ha annunciato oggi in una dichiarazione su LinkedIn una "significativa riduzione" del proprio team.

"Oggi abbiamo condiviso alcune notizie molto difficili a Polyarc.

"Dopo un tentativo fallito dell'intero team di ottenere finanziamenti dopo la cancellazione di un progetto importante, siamo stati costretti a prendere la decisione di ridurre significativamente le dimensioni dell'azienda. Questo significa che stiamo dicendo addio a molte persone di talento che sono state parte fondamentale di ciò che abbiamo costruito.

"Vorremmo ringraziare tutti coloro che ne sono coinvolti. Il tuo lavoro, la tua creatività e il tuo impegno sono stati inestimabili. Insieme abbiamo creato giochi meravigliosi e non saremmo arrivati fin qui senza di te. I vostri contributi continueranno a plasmare la nostra cultura e i giochi che creiamo.

"Polyarc ha sviluppatori eccezionali in tutte le discipline. Se cerchi personale, ti preghiamo di contattarci. Saremmo lieti di presentarti qualcuno. Nei prossimi giorni condivideremo anche un foglio di calcolo con informazioni sulle persone coinvolte e forniremo un link.

"Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio."

Polyarc aveva avuto difficoltà finanziarie da diversi mesi. Il suo ultimo titolo, Glassbreakers: Champions of Moss, è passato quasi inosservato al momento della sua uscita a novembre.

Infatti, l'azienda responsabile di uno dei principali dispositivi utilizzati per giocare ai giochi di Polyarc, Meta, ha effettuato diverse serie di licenziamenti nella sua divisione Reality Labs, portando alla chiusura di diversi suoi studi di sviluppo di giochi VR (grazie , Gamesindustry.biz).

Naturalmente, questo non fa che aumentare i sospetti che il genere della realtà virtuale possa vedere la sua nicchia ridursi ulteriormente nei prossimi mesi e anni.