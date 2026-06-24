Poncle condivide una nuova Vampire Crawlers roadmap, e questa in realtà ha senso

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Quando fu confermato che Vampire Crawlers era già un titolo da un milione di vendite, lo sviluppatore Poncle ha accolto questa notizia condividendo anche una roadmap su ciò che è previsto per il gioco e, in parole povere, non aveva molto senso... Per fortuna, lo sviluppatore indie è tornato con una nuova roadmap che ha molto più senso rispetto a quella condivisa in precedenza.

In questo teaser aggiornato di ciò che verrà, diamo uno sguardo ai prossimi tre importanti aggiornamenti previsti per Vampire Crawlers, notando che il primo si chiamerà Death Parade. Questo aggiornamento introdurrà quattro nuove carte, un nuovo bioma chiamato Moongolow, due nuovi personaggi (Sir Ambrojoe e Big Troubler), quattro nuove gemme, quattro nuovi arcane e una reliquia per limitare la dimensione delle mani. Non è stata indicata una data di uscita per questo aggiornamento, ma ci è stato promesso che arriverà nel 2026, come avviene per gli altri aggiornamenti condivisi in questa roadmap.

Su questo fronte, il secondo è noto come Bone Deep e porterà una nuova zona, più lo stesso numero di bonus di sopra (cioè due personaggi, quattro carte, quattro gemme e quattro arcan). Questa offerta viene poi di fatto raddoppiata per l'ultimo aggiornamento previsto per il 2026, con i Tunnel Coagulati che arrivano dopo e portano una nuova zona "top secret ", quattro nuovi personaggi, sette nuove carte, otto nuove gemme e quattro nuovi arcan.

Senza alcuna data di uscita associata a nessuno di questi progetti, puoi vedere la roadmap completa qui sotto.