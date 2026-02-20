Poppy Playtime: Capitolo 5 - Cose rotte

HQ

Poppy Playtime è un gioco che da anni ha creato attesa per il suo grande finale. Con una struttura episodica che non tutti apprezzano, abbiamo imparato la storia del gioco poco a poco, mentre sfuggiamo a pericoli infiniti nella più famosa fabbrica di giocattoli nel mondo dei videogiochi. Ora che Poppy Playtime: Capitolo 5 - Broken Things è finalmente stato pubblicato, è il momento di scoprire se l'attesa è valsa la pena.

Questo capitolo inizia esattamente dove si è concluso il precedente, con il protagonista inseguito da Huggy Wuggy e apparentemente senza via d'uscita. Proprio quando sembra che finalmente ci prenderà, inizia una sequenza di fuga in cui dobbiamo evitare di essere "abbracciati". Esplosioni, pavimenti che crollano, cadute da tunnel di ventilazione... I primi momenti di questo capitolo sono pieni di tensione, ma grazie al nostro grab pack possiamo superare gli ostacoli e metterci in salvo. Per quanto riguarda la storia, dato che questo è il gran finale di Poppy Playtime, non condividerò spoiler, ma posso dire che si concentra sull'elaborare un piano per lo scontro finale con Il Prototipo, dove incontreremo nuovi nemici, nuovi alleati, acquisiremo molte nuove abilità, completeremo molti enigmi e sopravviveremo a battaglie epiche, tutto arricchito da uno strato di tensione e paura, come sempre.

Per veterani e nuovi giocatori sia

Essendo un gioco episodico in cui ogni capitolo può essere giocato indipendentemente, la curva di difficoltà ricomincia da zero con ogni episodio. Nei primi minuti del Capitolo 5, avremo molti checkpoint, molti tutorial e, in generale, una serie di sfide con un livello di difficoltà molto basso, così che chiunque, che abbia giocato o meno a Poppy Playtime, potrà entrare nel ritmo. Tuttavia, poco a poco, vediamo come la difficoltà aumenta e gli enigmi diventano più complicati. I nemici sono spietati, e dovremo sfruttare bene le nostre abilità per superare gli ostacoli con un po' di "salto sulla piattaforma".

In generale, il gioco è in linea con ciò che ci si aspettava. I nuovi personaggi, così come le note che troviamo, ci danno più contesto sulla situazione. Le abilità offrono maggiore profondità all'esplorazione: abbiamo una torcia ultravioletta per vedere messaggi nascosti, una mano pressurizzata per rompere e spingere certi oggetti, una mano conduttiva che ci permette di usare temporaneamente elementi come fuoco o ghiaccio, braccialetti magnetici per agganciare certi punti e molti oggetti da collezionare da trovare. Con così tante abilità, gran parte del capitolo si concentra sul superare diversi enigmi, sempre con qualche spavento nel mezzo.

Il finale che tutti si aspettavano

"Broken Things" dura circa cinque ore, e la verità è che sembra breve. Dopo aver aspettato tanti anni per questo momento, tra salti e enigmi, sembra breve e non così epico come mi aspetterebbe. La difficoltà dei nemici e degli enigmi non è quella che ci si aspetterebbe dalla fine della storia e, anche se ha alcuni punti molto validi, nel complesso ti lascia con la voglia di averne ancora. Se giochi tutti i capitoli in una volta sola, è vero che avrai una partita di circa 25 ore, ma con i continui reset di difficoltà tra i capitoli e i tutorial continui, non ti sembrerà di aver giocato tutto il gioco.

Il capitolo 5 funziona da solo ed è un buon finale, evolvendo tutto ciò che MOB Entertainment ha preparato negli ultimi anni in termini di suono, grafica, gameplay e enigmi, ma le aspettative create intorno al gioco e al suo capitolo finale pesano molto su di esso. Se sei un fan di Poppy Playtime, sicuramente ti piacerà questo capitolo, ma se stai salendo sul carro e vuoi capire perché tutti parlano di Poppy Playtime: Capitolo 5, probabilmente non avrai la migliore esperienza.

In breve, Poppy Playtime sembra essere vittima del proprio successo. È un'esperienza più tesa che horror, piena di enigmi originali, buoni platform e nemici ben progettati. Anche se da questo testo può non sembrare, mi è piaciuto abbastanza il Capitolo 5, ma se mi mettessi in modalità "stampa per i videogiochi", non posso fare a meno di pensare che se non fosse stato per la fama del nome del gioco, il Capitolo 5 avrebbe ricevuto critiche più dure.

Hai già giocato il Capitolo 5 di Poppy Playtime ? Se sei ancora incerto, ecco un riassunto per aggiornarti prima di immergerti in questo capitolo finale.