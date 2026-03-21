Poppy Playtime Intervista: Toccando teorie dei fan, il film live-action, l'IA e i prossimi passi con MOB Entertainment

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La storia di Poppy Playtime è giunta al termine. O forse...? Il Capitolo 5 è uscito recentemente su PC, con l'intenzione di arrivare anche sulle console in futuro. Tenendo conto di ciò, abbiamo avuto il lusso di poter parlare con lo sviluppatore MOB Entertainment, per avere uno sguardo su cosa accade dietro le quinte nella creazione di un capitolo Poppy Playtime, e allo stesso modo su cosa riservi il futuro della serie.

A tal fine, abbiamo posto alcune domande al direttore senior dello sviluppo creativo, George Krstic, dove abbiamo chiesto informazioni sul finale del Capitolo 5, teorie dei fan, il film live-action, l'uso dell'IA e l'elefante nella stanza finale su cosa ci aspetta per Poppy Playtime ?

Scopri tutto questo e altro ancora nell'intervista completa qui sotto, e se non l'hai già fatto, non perderti la nostra recensione dedicata al recente Capitolo 5 e anche la nostra pratica guida.

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Sei sorpreso dall'enorme accoglienza continua a Poppy Playtime da parte dei fan di tutto il mondo?

Anche se non sono stato con Mob fin dall'inizio, posso dire senza ombra di dubbio che il team qui non è mai smesso di sorprendersi e grati per l'accoglienza dei fan con ogni uscita di capitolo. Anche ora, dopo cinque capitoli, ti chiedi se lo stesso livello di entusiasmo sarà lì, ma i nostri fan e la nostra community sono incredibili. E non è solo il numero di giocatori a sorprenderci — è la profondità dell'impegno. Teorie, analisi del lore, fan art, video di speculazione, tutto quanto. Fin dal Capitolo 1, Mob sperava solo che le persone si connettessero con il mondo di Poppy Playtime e con i suoi personaggi. Vederlo continuare a risuonare così tanto con i giocatori è incredibilmente umiliante e gratificante.

Poppy Playtime è stato un lavoro d'amore per anni, ma il finale che hai consegnato nel Capitolo 5 è sempre stato il finale previsto, o hai modificato e modificato la narrazione man mano che arrivava ogni capitolo?

Il Capitolo 5 prepara ancora di più, ma il percorso per arrivare a quel punto è stato, sì, certamente un lavoro d'amore. Internamente, la base per il finale è stata presente fin dall'inizio e ci siamo sempre concentrati su un quadro narrativo di base per il gioco. Ma come spesso accade nella maggior parte dei media, che siano videogiochi, film o televisione, il prodotto finale raramente è quello che è iniziato nello storyboard. I dettagli cambiano nel racconto, per così dire. In questo senso, molto si è evoluto. Man mano che costruisci capitoli e passi più tempo con i personaggi, trovi modi più ricchi di raccontare la storia.

Ci sono state teorie o opinioni dei fan che hanno cambiato la narrazione generale che volevate trasmettere?

Prestiamo attenzione alle teorie dei fan e ai contenuti speculativi perché sono un segno che le persone sono davvero coinvolte nel gioco (ed è divertente vedere cosa le persone fanno bene o sbagliano!), ma alla fine la narrazione per capitolo è guidata internamente in base a ciò che il team costruisce con meccaniche, personaggi e trama che lavorano a pari passo. Detto ciò, vedere come i fan interpretano certi dettagli può influenzare il modo in cui chiariamo o approfondiamo le idee in seguito.

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Come ti sei trovato a dover costantemente superare te stesso con gli eventi di ogni Capitolo? Ci sono state idee che avete concepito ma che alla fine non sono diventate realtà a causa di quanto hanno spinto l'esperienza Poppy Playtime ?

C'è sicuramente pressione per alzare l'asticella ogni volta. Nel Capitolo 5, ad esempio, ci sono state alcune trame che hanno raggiunto il culmine dopo molta preparazione, e la pressione di farlo bene e sembrare un grande risultato per i giocatori è intensa. Iterare può essere una sfida, ma il nostro team qui a Mob è incredibile nel modo in cui è riuscito a raggiungere una tale coesione senza risultare ripetitivo.

Per quanto riguarda le idee abbandonate, ne abbiamo avute alcune forse troppo ambiziose per il momento, sia tecnicamente che tonalmente. A volte qualcosa è interessante isolatamente ma non serve la storia. Stiamo attenti a questo. Solo perché possiamo spingere oltre non significa che dovremmo sempre farlo. L'esperienza deve rimanere coesa.

Ora che la storia è giunta al termine, c'è un momento particolare che ti colpisce, una parte particolare a cui guardi con orgoglio?

Beh, il Capitolo 5 prepara ancora di più, quindi non metterci ancora il punto! Ma posso certamente dire che, sebbene ci siano molti momenti che mi sono colpiti durante i cicli di sviluppo e momenti di orgoglio con il team, a livello personale ricordo con affetto il mio tempo a giocare al Capitolo 1 per la primissima volta. Non dimenticherò mai il tipo particolare di paura che ho provato vedendo Huggy in piedi dietro di me all'improvviso e creando questa sensazione inquietante di una rovina imminente. Voglio dire, è un giocattolo! Non ti aspetti proprio queste sensazioni da qualcosa di tradizionalmente sicuro e sano. Ma ha dato il tono per tutta la serie, e ricordo come quel primo momento abbia davvero aperto la strada per me in termini di comprensione di cosa sia possibile con la premessa di un gioco del genere.

Quando possiamo aspettarci che arrivino le edizioni console per il Capitolo 5 e qual è il motivo per cui le versioni console impiegano più tempo prima del lancio?

Lo sviluppo su console richiede un po' più di tempo grazie ai processi di certificazione, all'ottimizzazione e al garantire che l'esperienza sia adatta su ogni piattaforma. Non è solo una porta dritta. Vogliamo che i giocatori su console ottengano lo stesso livello di rifinitura e prestazioni dei giocatori PC. Si tratta di controllo qualità. Condivideremo i dettagli una volta tutto organizzato, ma ci aspettiamo comunque un po' più avanti quest'anno.

Come procede lo sviluppo del film live-action Poppy Playtime ?

Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro partner Legendary Pictures e condivideremo ulteriori informazioni non appena queste informazioni saranno pronte.

Qual è la posizione di MOB Entertainment sull'IA?

Il nostro focus è sempre stato sulle persone dietro il lavoro. La creatività, la narrazione e la direzione artistica che plasmano i nostri giochi provengono dagli artisti, scrittori, designer e sviluppatori di talento del team di Mob.

Come molti studi, teniamo d'occhio le tecnologie e gli strumenti emergenti che possono supportare flussi di lavoro in aree come la ricerca o le attività amministrative. Ma quando si tratta del cuore creativo dei nostri giochi, dei personaggi, del worldbuilding e dell'esperienza del giocatore, quelle decisioni restano saldamente guidate dalla creatività umana e dall'immaginazione distorta del nostro team.

Cosa c'è il prossimo futuro per l'universo Poppy Playtime ? Hai idee aggiuntive da esplorare, spin-off che vorresti realizzare, qual è il piano?

Il mondo di Poppy Playtime è più grande di quanto una singola fabbrica possa contenere, ma al momento stiamo dedicando un po' di tempo a riflettere sul Capitolo 5, celebrare il lancio con la nostra community e davvero assicurarci che qualunque cosa venga dopo sia deliberata. Per noi, c'è sempre bisogno di una storia che valga la pena raccontare, e non solo perché c'è domanda. Ci interessa molto proteggere l'integrità dell'universo.

Grazie a George e MOB Entertainment per aver trovato il tempo di rispondere alle nostre domande. Come detto prima, da oggi puoi giocare tutti e cinque i capitoli di Poppy Playtime su PC, con il quinto capitolo che arriverà su console entro la fine dell'anno.