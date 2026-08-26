Poppy Playtime l'universo si espande con un gioco cooperativo online chiamato Escape from Playtime
L'obiettivo del progetto sarà che i giocatori esplorino le profondità di Playtime Co. mentre completano compiti per una voce strana.
Relativamente recentemente, lo sviluppatore Mob Entertainment ha rivelato la sua prossima espansione dell'universo più ampio di Poppy Playtime, con la presentazione di un progetto noto come Experiment 82626 . Quando è stato presentato per la prima volta, la presentazione mancava di molte informazioni concrete e dettagli su cosa il gioco dovesse offrire ai fan, ma ora questo è cambiato con la presentazione completa.
È stato ora presentato un gioco chiamato Escape from Playtime, che offre un'esperienza cooperativa online che invita i giocatori a esplorare le profondità di Playtime Co. dal punto di vista delle creature Smiling Critters introdotte nel Capitolo 3 del gioco principale di Poppy Playtime.
La premessa del gioco sarà investigare ed esplorare i corridoi fatiscenti della fabbrica, evitando pericoli e mostri pericolosi, e il tutto mentre raccoglie risorse e oggetti usati per costruire una nuova casa per giocattoli che dimostrano la loro lealtà e utilità a una voce strana e un po' minacciosa.
Parlando del progetto, il direttore del gioco Brandon James ha spiegato: "Abbiamo sempre amato l'idea che Playtime Co. sia questo posto enorme e orribile, con più nascosti di quanto chiunque abbia mai visto. Unito alla nostra passione per l'esplorazione e la costruzione di esperienze multiplayer in questo mondo, dove è nato Escape From Playtime, e collaborando con la nostra community, stiamo creando un gioco che continuerà a offrire eccitazione e sorprese. E ovviamente un paio di buoni spaventi."
Escape from Playtime è pensato per essere giocato da soli o con fino a quattro amici, dove l'obiettivo sarà esplorare sezioni dinamicamente mutevoli della struttura più ampia evitando le "creazioni rifiutate della Playtime Co. che si aggirano nei corridoi." A rendere la sfida ci saranno puzzle ambientali da risolvere, indizi da scoprire, strumenti da recuperare, percorsi alternativi da trovare, e tutto questo mentre la chat vocale di prossimità è integrata per aiutare la comunicazione ma anche per aumentare il rischio che un mostro scopra dove ti nascondi, in modo molto R.E.P.O.
Si menziona che Escape from Playtime è stato "costruito pensando all'Accesso Anticipato" e che la versione iniziale del gioco mira a includere l'intera formazione di otto personaggi del roster Smiling Critter, oltre a una zona iniziale e un gruppo di nemici centrale. Successivamente, verranno aggiunte nuove zone, Critters, funzionalità e altro man mano che il percorso Early Access procederà.
Per quanto riguarda la data di lancio, non è ancora stata comunicata, ma puoi vedere il trailer di presentazione qui sotto insieme ad alcuni screenshot.