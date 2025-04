Pornhub affronta la scadenza del 25 luglio per le regole di verifica dell'età nel Regno Unito

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . Ora sappiamo che Pornhub e altre piattaforme di contenuti per adulti devono rispettare le nuove regole di verifica dell'età stabilite da Ofcom, l'autorità di regolamentazione delle comunicazioni del Regno Unito, entro il 25 luglio ai sensi dell'Online Safety Act.

Questa regola, progettata per proteggere i minori dall'accesso a materiale inappropriato, non interesserà solo le piattaforme con sede nel Regno Unito, ma anche quelle che operano a livello internazionale, compresi i principali siti di social media come X (ex Twitter) e Reddit che ospitano contenuti per adulti.

L'amministratore delegato di Ofcom, Melanie Dawes, ha sottolineato la necessità di queste protezioni, anche se alcuni sostenitori della sicurezza dei bambini hanno criticato i regolamenti per non essere andati abbastanza lontano. Per ora, resta da vedere quanto efficacemente verranno applicate queste nuove misure. Per saperne di più, clicca qui.