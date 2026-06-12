Porsche ammette che la Taycan è arrivata prima che il mercato fosse pronto

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Il rapporto di Porsche con la propria strategia EV sembra essere complesso. Anche se hanno lanciato la Taycan e le versioni elettriche della loro gamma esistente, sembra che non credano più che i veicoli elettrici saranno il futuro immediato e stanno attualmente riducendo i suoi pronostici.

Ora, stanno andando oltre, ammettendo apparentemente che anche il Taycan è arrivato sul mercato troppo presto. In un'intervista con Auto Motor Und Sport, il CEO di Porsche, Michael Leiters, ha riflettuto sul primo EV dell'azienda e ha suggerito che il marchio fosse forse "troppo veloce ad abbracciare la mobilità elettrica." Secondo lui, il Taycan ha debuttato prima che i clienti fossero pienamente pronti ad apprezzare ciò che offriva.

È un'affermazione sorprendente considerando quanto sia stata importante la Taycan per la Porsche. L'auto fa risalire le sue radici al concept Mission E rivelato nel 2015, prima di entrare definitivamente in produzione alla fine del 2019, ma nonostante un forte inizio, le vendite sono diminuite costantemente negli ultimi anni.

Dopo aver raggiunto un picco di oltre 40.000 vendite annuali sia nel 2021 che nel 2023, le consegne di Taycan sono scese a 20.836 unità nel 2024, mentre quelle del primo trimestre 2026 sono diminuite del 19% su base annua, arrivando a sole 3.420 unità.

La Macan elettrica ha registrato 8.079 consegne durante il primo trimestre del 2026.