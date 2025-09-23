Porsche cambia idea, rilascerà nuove Cayman e Boxter con motori a benzina

HQ

È stata nella primavera del 2020 che Porsche ha annunciato che sia il Boxter che il Cayman (718) sarebbero stati elettrificati e che l'attuale generazione sarebbe stata l'ultima con un motore a benzina. Ora è chiaro che non sarà così. Porsche ha cambiato idea e ha ripensato le sue decisioni strategiche per il futuro.

Ciò include l'ulteriore sviluppo del loro iconico boxer six, che sarà anche all'interno della prossima generazione di 718. Questo perché la domanda per le loro auto elettriche si sta riducendo in modo significativo, il che ha portato all'annuncio poco più di una settimana fa che l'imminente rivale di Cullinan e il grande SUV di lusso non saranno più un'auto elettrica, ma una storia alimentata a benzina con o senza assistenza ibrida.

Il CEO Dr. Oliver Blume: "Oggi abbiamo stabilito le fasi finali del riallineamento della nostra strategia di prodotto. Attualmente stiamo assistendo a enormi cambiamenti nell'ambiente automobilistico. Ecco perché stiamo riallineando Porsche su tutta la linea. In questo modo, vogliamo soddisfare le nuove realtà del mercato e le mutevoli esigenze dei clienti".

Road & Track Magazine: "Qual è il motivo di tutti questi cambiamenti? La dichiarazione di Porsche afferma che si tratta della "risposta dell'azienda alla crescita significativamente più lenta della domanda di veicoli elettrici a batteria esclusivi". Il CEO di Porsche, il dottor Oliver Blume, ha aggiunto che "questo aumenta la nostra flessibilità e rafforza la nostra posizione in un ambiente attualmente altamente volatile" e che "vogliamo soddisfare l'intera gamma di esigenze dei clienti". Con Porsche che annuncia profitti che dovrebbero arrivare ad appena il 2% quest'anno fiscale, piuttosto che il 5-7% che il marchio si aspettava in precedenza, sembra che la casa automobilistica stia tirando tutte le leve necessarie per mantenere incuriositi gli acquirenti che potrebbero non essere ancora desiderosi di passare ai veicoli elettrici.