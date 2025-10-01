Porsche Cayenne Electric contiene tutti gli schermi OLED del mondo

HQ

Sappiamo tutti che molte delle auto di oggi, principalmente quelle alimentate a batterie, contengono innumerevoli schermi di grandi dimensioni, simili a iPad. La moda del "vincere la maggior parte degli schermi" nel mondo automobilistico è davvero andata fuori controllo e l'esempio più chiaro è probabilmente l'interno mostrato di recente della prossima Porsche Cayenne Electric, dove ci sono così tanti schermi OLED che sembra una parodia.

La stessa Porsche lo chiama "L'interno del futuro", mentre le reazioni di molti clienti sono state negative. Al centro c'è un OLED curvo circondato da due schermi da 14,5" su ciascun lato, oltre a ciò, il quadro strumenti è ovviamente anche uno schermo OLED.