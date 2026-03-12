Porsche forse sta cercando di costruire una nuova supercar sopra la 911

HQ

Come riporta Top Gear, Porsche potrebbe considerare di ampliare la sua gamma attuale, e più precisamente aggiungendo modelli ancora più costosi ed esclusivi oltre alla leggendaria 911 e al loro SUV, la Cayenne.

Questo avviene dopo che i profitti di Porsche sono crollati nel 2025, e hanno iniziato un piano per ridurre i costi e ridefinire la loro line-up. Il nuovo capo Michael Leiters afferma che stanno "snellendo' la struttura manageriale e riducendo le 'gerarchie' e la 'burocrazia', ma ha anche parlato di nuovi modelli.

Più nello specifico, afferma che stanno considerando modelli "sopra" i due attuali flagship di ammira:

"Stiamo considerando l'espansione del nostro portafoglio prodotti per crescere in segmenti con margini più elevati. Così facendo, stiamo valutando modelli e derivati sia sopra le nostre attuali auto sportive a due porte sia sopra la Cayenne."

Le speculazioni online indicano il loro Mission X Concept, una sorta di successore del 918 Spyder, che inizialmente non entrò in produzione. Potrebbe però essere anche una versione più costosa dell'attuale 911.