Porsche ha finalmente mostrato nel corso della giornata la nuova 911 Turbo-S che, secondo il produttore stesso, è la 911 più potente che abbiano mai prodotto. Tra le novità di questa nuova S troviamo l'ibrido turbo del nuovo modello GTS di cui Porsche ne ha ora messi due. L'energia elettrica che aiuta i turbo spinner a ruotare è controllata tramite una batteria dietro lo schienale del sedile del guidatore e questo significa che sono stati in grado di estrarre più potenza dal Boxer six da 3,6 litri.

Il nuovo Turbo-S ha un'enorme potenza di 701 cavalli e apparentemente fa 0-100 km/h in 2,5 secondi. È anche in grado di fare il giro del Nürgburgring in sette minuti e 0,3 secondi, il che è fulmineo per una Turbo-S, che a differenza dei modelli RS ha molto lusso come parte degli interni, sedili comfort e un sedile posteriore funzionante.

Frank Moser, vicepresidente dell'11 settembre:

"La 911 Turbo S è il modo più completo e versatile di guidare una Porsche 911. Che si tratti dell'uso quotidiano, dei lunghi viaggi in autostrada o in pista, abbiamo reso la nuova 911 Turbo S ancora più confortevole, più individuale e significativamente più veloce del suo predecessore".

Innovativo propulsore T-Hybrid biturbo

Il propulsore ad alte prestazioni di nuova concezione raggiunge una potenza di sistema di 523 kW (711 CV). La nuova 911 Turbo S è così la 911 di serie più potente fino ad oggi. La coppia massima del propulsore è di 800 Nm ed è disponibile in una gamma estremamente ampia da 2.300 a 6.000 giri/min. Anche la curva di potenza è caratterizzata da un picco insolitamente ampio: tra i 6.500 e i 7.000 giri dell'albero motore, è disponibile la piena potenza di 711 CV. Dotato dell'innovativa e particolarmente leggera tecnologia T-Hybrid con sistema a 400 V, aumenta la potenza di 61 CV rispetto al suo predecessore.