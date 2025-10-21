Porsche ha lanciato la prima Macan GTS completamente elettrica

HQ

Il piccolo SUV di Porsche è stato disponibile in diverse versioni nel corso degli anni, anche come auto elettrica, e ora il produttore di auto sportive ha annunciato che la prima versione GTS elettrica è disponibile per l'acquisto. La Macan GTS è a trazione integrale, ha 571 cavalli elettrici con 955 Nm di coppia, il che significa che lo 0-100 km/h richiede 3,8 secondi. Ha anche un'autonomia di 580 miglia per carica e costa 12.100 euro, ha ruote da 22 pollici ed è disponibile in soli tre colori.

"GTS - tre lettere che hanno goduto di una reputazione speciale tra gli appassionati di Porsche sin dalla 904 Carrera GTS del 1963. Per la prima volta, una Macan completamente elettrica porta ora questo iconico sigillo. L'ultimo nato della gamma di SUV elettrici offre un'eccezionale dinamica di guida e un'accelerazione eccezionale: lo scatto da 0 a 100 km/h dura solo 3,8 secondi, raggiungendo i 200 km/h in 13,3 secondi e con una velocità massima limitata a 250 km/h. Come la Macan Turbo, la Macan GTS è dotata del motore elettrico dell'asse posteriore più potente della serie. L'unità di potenza misura 230 millimetri di diametro, ha una lunghezza attiva di 210 mm ed è dotata di un inverter a impulsi in carburo di silicio (SiC) da 900 ampere ad alta efficienza. Nella Macan GTS, eroga 380 kW (516 CV) in combinazione con il motore elettrico sull'asse anteriore, salendo a 420 kW (571 CV) di potenza overboost con Launch Control e una coppia massima di 955 Nm. Come per la Macan Turbo, la trasmissione, che presenta un rapporto di 9,0:1, è appositamente progettata per resistere all'enorme coppia dei modelli ad alte prestazioni. La Macan GTS offre un'autonomia combinata WLTP fino a 586 chilometri. In una stazione di ricarica rapida adatta, la batteria ad alto voltaggio da 100 kWh può essere ricaricata dal 10 all'80 percento in soli 21 minuti, con una potenza di ricarica di picco di 270 kW". Per saperne di più su Porsche.