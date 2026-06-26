Porsche ha presentato una nuovissima 911 auto da corsa

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Come se non ci fossero già abbastanza 911, Porsche ne ha appena svelata un'altra, ma sembra che non sia una che vedrete troppo spesso in giro.

Hanno presentato la nuova 911 GT4 R, un'auto da corsa per clienti progettata per colmare il divario tra le auto da corsa di base alle Cayman e la più costosa 911 GT3 R.

La GT4 R è alimentata da un motore flat-six aspirato da 4,0 litri che produce circa 500 cavalli. La potenza viene inviata alle ruote posteriori tramite un cambio da corsa sequenziale a sei marce, mentre l'auto presenta ampi aggiornamenti aerodinamici, un abitacolo spogliato e un pacchetto di sicurezza completo conforme alla FIA.

Porsche afferma che la GT4 R è stata sviluppata pensando a team di corsa amatoriali e semi-professionistiche, concentrandosi sulla durata e sui costi di gestione più bassi piuttosto che sulle prestazioni pure.

Porsche dice "accessibile", ma tieni presente che ti costerà circa 260.000 € prima delle tasse, posizionandosi ben al di sotto della 911 GT3 R di punta ma rappresentando comunque un investimento significativo per i team privati.

La GT4 R dovrebbe competere in una varietà di serie GT nazionali e internazionali, inclusi campionati che attualmente vedono la Cayman GT4 RS Clubsport di Porsche.