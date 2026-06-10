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Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto

È una delle collaborazioni più bizzarre che abbiamo visto da un po' di tempo.

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Anche se non è raro che i produttori di auto facciano collaborazioni stravaganti, è raro che emerga qualcosa di così inaspettato - eppure eccoci qui.

Porsche ha presentato una partnership ufficiale tra il franchise Toy Story e l'iconica 911 GT3, che ha portato alla progettazione di auto su misura per ciascuno dei personaggi principali del franchise.

Ci sono due auto ispirate a Woody e Buzz Lightyear, ce n'è anche una per Jessie. Queste livree esclusive ovviamente non entreranno in produzione, né saranno offerte ai clienti in alcun modo. È principalmente una vetrina delle capacità di personalizzazione di Porsche.

Potete vedere questi qui sotto:

Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto
Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto
Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto
Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto

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