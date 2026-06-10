Porsche ha trasformato ogni personaggio di Toy Story in un'auto

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Anche se non è raro che i produttori di auto facciano collaborazioni stravaganti, è raro che emerga qualcosa di così inaspettato - eppure eccoci qui.

Porsche ha presentato una partnership ufficiale tra il franchise Toy Story e l'iconica 911 GT3, che ha portato alla progettazione di auto su misura per ciascuno dei personaggi principali del franchise.

Ci sono due auto ispirate a Woody e Buzz Lightyear, ce n'è anche una per Jessie. Queste livree esclusive ovviamente non entreranno in produzione, né saranno offerte ai clienti in alcun modo. È principalmente una vetrina delle capacità di personalizzazione di Porsche.

Potete vedere questi qui sotto: