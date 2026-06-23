Porsche intende guadagnare di più vendendo meno auto

HQ

Sembra che Porsche stia attualmente pianificando un futuro in cui il profitto da ogni vendita aumenti in modo tale che vendere a volumi più bassi non sia solo accettabile ma preferibile.

In un'intervista con Frankfurter Allgemeine Zeitung, il CEO Michael Leiters ha dichiarato che l'azienda prevede una riduzione dei volumi di produzione negli anni a venire, mentre si adatta alla domanda più debole e alle condizioni di mercato in evoluzione.

Il suo messaggio era chiaro: "Porsche deve guadagnare anche con meno auto."

Gli ultimi anni sono stati difficili per Porsche. Hanno consegnato un record di 320.221 veicoli nel 2023, ma questo numero è sceso a 279.449 nel 2025, e la crisi in Cina è stata severa.

Invece di inseguire il volume, Porsche intende concentrarsi su veicoli a margine più alto e edizioni speciali. L'azienda sta anche cercando di ridurre la capacità produttiva per adattarsi meglio alla domanda, riducendo al contempo i costi in tutta l'azienda. Leiters ritiene che la spesa sia cresciuta troppo rapidamente negli ultimi anni e debba essere controllata.