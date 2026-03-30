Porsche prevede una Cayenne a benzina entro il 2029

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Come abbiamo già riportato, Porsche non punta ancora completamente sull'elettrico. Nonostante il lancio di una Cayenne completamente elettrica, l'azienda ha ora confermato che una Porsche Cayenne a benzina completamente nuova è in fase di sviluppo, che dovrebbe arrivare intorno al 2029 come parte di una più ampia riprogettazione della sua strategia di elettrificazione, come riportato da Auto Express.

Il modello in arrivo sostituirà di fatto la gamma attuale Cayenne alimentata a combustione, che è in vendita nella sua forma attuale dal 2018. Fondamentale, non abbandonerà i motori tradizionali. Invece, Porsche prevede di offrire una combinazione di motorizzazioni a benzina e ibride fino al prossimo decennio.

Secondo il capo SUV di Porsche, Ralf Keller, la decisione riflette la domanda in corso. Sebbene i veicoli elettrici stiano espandendosi rapidamente, l'azienda ritiene che le configurazioni a combustione interna e ibride svolgano ancora un ruolo chiave, specialmente nel segmento dei SUV premium, dove autonomia, traino e usabilità a lunga distanza restano priorità.

"Abbiamo la possibilità di integrare l'Active Ride nell'auto a combustione interna; la Cayenne non ce l'ha. Potrebbe essere una cosa. E poi forse conosci la tecnica dell'911, dell'elettrificazione, forse questo è qualcosa che funzionerebbe anche con una nuova Cayenne. Non è un piano chiaro ora, ma ci sono molte cose tecniche che possiamo inserire nella Cayenne a combustione interna," ha detto Keller a Auto Express.

Come afferma Keller, i dettagli tecnici sono ancora segreti, ma si prevede che il nuovo modello sia su una piattaforma aggiornata e continui a offrire varianti ad alte prestazioni, potenzialmente includendo versioni a motore V8 insieme a opzioni elettrificate.