Porsche sta pensando di eliminare la sua idea della Boxster elettrica

Qualche tempo fa Porsche ha annunciato la nuova generazione della 718 Cayman e della 718 Boxster, entrambe destinate a essere veicoli completamente elettrici. Ma, con l'aumento della concorrenza in molti mercati chiave, e soprattutto in Cina, Porsche è in crisi e sembra attribuire parte dei loro problemi alla scommessa sulla tecnologia EV.

Questo significa, apparentemente, che potrebbero eliminare completamente l'idea di una Cayman e una Boxster elettrica - secondo Bloomberg.

"Il nuovo amministratore delegato Michael Leiters potrebbe eliminare la linea prevista 718 di EV Boxster e Cayman a causa di ritardi nello sviluppo e dell'aumento delle spese", hanno detto le persone, che hanno rifiutato di essere nominate discutendo delle deliberazioni interne," afferma il rapporto.

Quindi potrebbe essere una combinazione di fattori attribuibili, ma ci aspettiamo con impazienza notizie concrete sui cambiamenti nella formazione da parte di Porsche nel prossimo futuro.