Porta a casa la Prima Famiglia della Marvel la prossima settimana quando I Fantastici Quattro arriveranno in digitale

Non ci saranno più nuovi film Marvel Cinematic Universe nei cinema fino all'estate 2026, quando Spider-Man: Brand New Day sarà presentato in anteprima. L'ultimo film a fare il taglio è stato The Fantastic Four: First Steps, e considerando che sono passati un paio di mesi da quando è arrivato quel film, ti starai chiedendo quando potrai guardarlo a casa?

Presto è la risposta, anzi molto presto. Marvel Studios ha rivelato che il debutto digitale del film è previsto per il 23 settembre, ovvero la prossima settimana, e che sarà seguito da un lancio fisico in Blu-ray poche settimane dopo, il 14 ottobre.

Non c'è ancora una data per la premiere di Disney+, ma in genere i film MCU arrivano su Disney+ poco prima del loro debutto fisico, il che significa che sembra probabile che sia tra l'inizio e la metà di ottobre. Tuttavia, se stai cercando qualcosa da guardare su Disney+, vale la pena ricordare che Elio debutta oggi sulla piattaforma.

Se non siete andati al cinema, e a quanto pare molti di voi non l'hanno fatto perché il film non è stato un successo al botteghino, date un'occhiata alla nostra recensione di The Fantastic Four: First Steps qui per un assaggio di cosa aspettarvi.