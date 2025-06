Porta a casa Sdentato con questo set Lego Come addestrare il tuo drago

HQ

Lego e Universal Pictures stanno dando il via alla loro collaborazione How to Train Your Dragon con un set Icons che ruota attorno ai famosi Night Fury, Toothless del franchise. Il set è una build abbastanza moderata che consente ai fan di creare la propria versione del drago e, nonostante il pubblico giovane associato ai film, questo kit è in realtà su misura per i fan adulti.

Ci è stato detto che questo è un "adorabile kit di modelli realizzato per i fan adulti dell'amato franchise". Si estende su 784 pezzi, ha un mucchio di dettagli intricati realizzati per assomigliare Toothless dei film, tra cui la sella, la pinna di coda riparata, le articolazioni articolate per una vasta gamma di opzioni snodabili e persino una manciata di accessori intercambiabili, Che si tratti di un pesce rigurgitato o di un'esplosione di plasma che indica il suo attacco iconico.

Il set sarà preordinabile dal 2 giugno, ma non verrà lanciato fino al 1 luglio. Costerà ai fan un totale di € 69,99 / £ 59,99 / $ 69,99, se intendi aggiungerne uno alla tua collezione.

Annuncio pubblicitario: