Porta il capolavoro di Monet in casa tua con l'ultimo Art Set di Lego

La gamma Art di Lego è una collezione ammirevole che permette ai fan di creare le proprie versioni di alcune delle opere d'arte più famose di tutti i tempi. In passato, abbiamo visto arrivare set che hanno bloccato i Girasoli e La notte stellata di Vincent Van Gogh, la Monna Lisa di Leonardo Da Vinci, La Grande Onda di Hokusai, e ora Claude Monet si unisce alla mischia.

È stato svelato un nuovo set basato sul famoso Ponte sopra uno stagno di ninfee di Monet, con un set di 3.179 pezzi che riflette la famosa opera d'arte dipinta nel 1899. Ci viene detto che "utilizza una vasta gamma di elementi Lego, tra cui farfalle, fiori e frutta, per riflettere l'amore di Monet per il mondo naturale. Alberi verdi e texturizzati, il ponte e le iconiche ninfee d'acqua del capolavoro originale di Monet sono tradotti in mattoncini Lego." Tutto ciò crea un set considerato una "coraggiosa reinterpretazione" del lavoro di Monet, che include persino un appenditore integrato per rendere il set facile da esporre.

Per quanto riguarda il momento in cui questo set arriverà, ci viene detto che uscirà già dal 4 marzo, con Lego Insiders che potrà procurarsi un set dal 1° marzo. Il prezzo, per un set da 3.000+ pezzi, è in realtà molto (e sorprendentemente) ragionevole, con un totale di £179,99/€199,99. Dai un'occhiata al set qui sotto.

