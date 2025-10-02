Porta la magia di Oz nella tua cucina con le casseruole Wicked Le Creuset

HQ

Abbiamo abbracciatoWicked la febbre l'anno scorso quando la prima parte dell'adattamento live-action del musical è arrivata nelle sale cinematografiche e si è rivelata anche piuttosto eccellente. In meno di un paio di mesi,Wicked la febbre tornerà quando arriverà il secondo e ultimo capitolo e vedrà come la storia di Elphaba e Glinda giunge al termine e alla fine si lega aThe Wizard of Oz.

Con questo in arrivo, potresti essere alla ricerca di un modo per abbracciare la febbreWicked a modo tuo, e se ti piace cucinare e passare il tempo in cucina, abbiamo un'idea che potrebbe interessarti.

Le Creuset ha svelato una collezione di Wicked casseruole che sono in stile per assomigliare al Good Witch Glinda e al Wicked Witch of the West, Elphaba. Uno è disponibile in un rosa chiaro con accenti dorati e l'altro in un verde intenso con accenti argentati, ed entrambi sono pensati per essere di altissima qualità, da qui i loro prezzi sbalorditivi di £ 369.99 / € 399,99.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi, la variante Elphaba, ad esempio, è descritta così: "Fondata sulla forza e audace senza scuse, la casseruola rotonda in ghisa goffrata Elphaba celebra la bellezza di distinguersi. La sua ricca finitura, il caratteristico pomello in nichel nero e gli interni in nero opaco profondo conferiscono a questo pezzo in edizione limitata una presenza indimenticabile. È fatto per i cuochi che guidano con convinzione e abbracciano la propria strada. Sapientemente realizzata con materiali della migliore qualità, il design ispirato della casseruola e l'eccezionale ritenzione del calore bloccano l'umidità e il sapore per produrre risultati superiori. Un vascello di potere e scopo, progettato per funzionare e per essere ricordato".

L'opzione Glinda è per lo più la stessa, ma solo incorniciata da parole più leggere e sfarzose come "radiosa e raffinata" e "eleganza e individualità senza tempo".

Riuscirai a prendere uno di questi Wicked piatti?

