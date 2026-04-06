Portal 2 spiega perché Gabe Newell si è allontanato dallo sviluppo di videogiochi

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Gabe Newell probabilmente passerà alla storia come uno dei nomi più importanti del mondo videoludico. Tuttavia, sono passati molti anni dall'ultima volta che è stato direttamente coinvolto nella creazione di videogiochi. Trascorrendo per lo più del tempo sul suo yacht a cambiare idea, Newell fece un grande passo lontano dallo sviluppo di videogiochi durante lo sviluppo di Portal 2, che un responsabile del progetto ha spiegato come un modo per evitare di creare sì uomini in Valve.

In un'intervista con Kiwi Talkz, Portal 2 il lead designer Josh Weier ha detto che la reputazione di Newell lo precedeva, il che significa che molti dei suoi dipendenti non volevano dirgli di no. "Ha sempre voluto far parte della squadra, ma essere Gabe e stare nella sua posizione, non ha mai davvero funzionato," spiegò Weier.

"La gente diceva: 'Qualunque cosa tu dica', e lui era più tipo, 'No no no, voglio far parte di una squadra e trovare idee.' È stato davvero difficile per le persone, quindi penso che ci sia stato un periodo in cui si è fatto da parte e ha detto: 'Ok, credo che non riuscirò a interagire con tutti in quel modo e lavorerò a un livello più alto,'" ha continuato Weier.

Newell è ancora nei crediti di molti giochi della Valve, ma più come cofondatore dell'azienda che come sviluppatore. Anche senza il suo coinvolgimento, Valve è comunque riuscita a pubblicare giochi incredibili e guarda avanti per continuare a farlo.