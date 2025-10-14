PortAventura in Spagna ricostruirà parzialmente le classiche montagne russe del 1995 Dragon Khan

HQ

PortAventura World, uno dei più grandi parchi a tema d'Europa, ha aperto 30 anni fa a Salou, un'ora a sud di Barcellona, come primo parco a tema della Spagna. La star del parco è stata senza dubbio Dragon Khan, una delle montagne russe più avanzate e spettacolari mai costruite in Europa, e all'epoca detentore di due record mondiali, tra cui il maggior numero di inversioni su qualsiasi coaster, otto.

30 anni dopo, Dragon Khan è ancora uno dei preferiti dai fan nel parco, ma vive (letteralmente) all'ombra di un'altra montagna russa più moderna, Shambhala, e spesso sembra troppo ruvido, nonostante sia ancora molto emozionante. Di conseguenza, il parco ha annunciato un parziale rifacimento della giostra: alcune parti della pista saranno abbattute e sostituite da pezzi più nuovi e identici, progettati dal produttore di montagne russe Bolligar & Mabillard.

Il retrack sarà composto solo da due elementi: il grande anello verticale di 32 metri dopo il primo salto (un tempo il più alto del mondo) e il cobra roll, un elemento con due "mezzi anelli", e i lavori inizieranno una volta terminata la stagione, il 7 gennaio 2026. Non si sa se, dopo questo investimento, il parco continuerà ad aggiornare altre parti della pista, ma è probabile che la giostra continui a invecchiare.

Un'escalation del ritracciamento, con lavori che si svolgono quando il parco è chiuso (tra gennaio e febbraio) consentirebbe anche al parco di ridurre il tempo in cui la giostra è inoperativa per il pubblico. Non si sa quando la giostra riaprirà, ma dovrebbe essere disponibile per l'alta stagione dell'estate 2026.

Il parco promette che i fan potranno continuare a godere delle sue emozioni uniche e dell'adrenalina per molti altri anni a venire. Hai cavalcato Dragon Khan a PortAventura? Che ne pensate?

