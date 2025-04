Porto Rico sprofondato nell'oscurità in vista della Pasqua

HQ

Le ultime notizie su Porto Rico . Con l'avvicinarsi del fine settimana di Pasqua, Porto Rico è stato gettato nel caos da un massiccio blackout in tutta l'isola che ha interrotto gli ospedali, i viaggi aerei e la vita quotidiana di 3,2 milioni di residenti.

Con solo una frazione dell'elettricità ripristinata entro le prime 24 ore, l'interruzione ha evidenziato i fallimenti di lunga data nelle infrastrutture energetiche del territorio. I turisti festeggiavano sotto il ronzio dei generatori diesel mentre la gente del posto si metteva in fila per il ghiaccio, per conservare cibo e medicine.

Con l'aumentare della frustrazione, il governatore ha promesso di recidere i legami con la società che gestisce la distribuzione dell'energia. Per ora, resta da vedere se queste promesse daranno il via a una vera riforma o semplicemente svaniranno nella lunga storia di problemi elettrici dell'isola.