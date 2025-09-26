Possessor(s) verrà lanciato su PC e PS5 a novembre

HQ

È un periodo impegnativo per essere uno sviluppatore a Heart Machine, poiché dopo aver precedentemente servito Hyper Light Drifter e Solar Ash, all'inizio di quest'anno ha lanciato Hyper Light Breaker in accesso anticipato e 10 mesi dopo cercherà anche di debuttare Possessor(s).

In un nuovo trailer del gioco, viene confermato che Possessor(s) arriverà su PC e PS5 già l'11 novembre 2025.

Impostato per espandere il genere "Search Action", questo gioco vedrà i giocatori assumere il ruolo del liceale Luca, che è intrappolato in una città in rovina invasa da orrori ultraterreni e deve trovare un modo per sopravvivere e fuggire. Per completare questo compito, Luca si allea con il demone Rhem, che usa l'adolescente come ospite, permettendo alla coppia di lavorare insieme nel tentativo di raggiungere il santuario.

Con il lancio in arrivo, dai un'occhiata all'ultimo trailer di Possessor(s) qui sotto.