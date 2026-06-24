Possiamo esplorare West City nel nuovo Dragon Ball Xenoverse 3 trailer

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Dragon Ball Xenoverse 3 ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay, che ci offre uno sguardo alla premessa del gioco futuristico, oltre ad alcuni personaggi che incontreremo e all'ambientazione che esploreremo. Come sapevamo prima, questo gioco ci sta lanciando nel lontanissimo futuro dell'ambientazione di Dragon Ball, ma ciò non significa che non avremo qualche volto riconoscibile.

Brett, per esempio, sembra proprio un discendente di Yamcha, se ne ho mai visto uno, e anche quando non parliamo degli alberi genealogici dei personaggi amati, Gamma 1 ci aiuta, così come l'unica e unica Bulma. Naturalmente, ci sono anche molte nuove facce da vedere, mentre ci iscriviamo all'università di West City, per imparare di più sul mondo che ci circonda e acquisire molta esperienza nelle battaglie.

Nelle battaglie, il nostro protagonista può risvegliare un legame con gli eroi del passato, trasformandosi in loro e usando le loro abilità per un breve periodo. Vediamo Trunks, Piccolo, Crilin, Ten e Vegeta eseguire mosse iconiche, e poi ovviamente completiamo il tutto con il nostro eroe principale che diventa Super Saiyan.

Dai un'occhiata al trailer qui sotto: