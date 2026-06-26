Possibile percorso per la Spagna ai Mondiali prima di affrontare l'Uruguay

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La Spagna iniziò i Mondiali come grande favorita, ma dopo un sorprendente pareggio 0-0 contro Capo Verde, cambiò rotta con un 4-0 contro l'Arabia Saudita. Stasera (sabato presto in ora europea, 2:00 CEST, 1:00 AM BST) affrontano l'Uruguay a Guadalajara, Messico, sapendo di essere praticamente qualificati per gli ottavoli, ma una vittoria stasera (o un pareggio, purché Capo Verde non segna più di 4 gol oggi contro l'Arabia Saudita, giocati contemporaneamente) sarebbe sufficiente per assicurarsi il ruolo di leader del Gruppo H.

E questo è importante, perché il leader del Gruppo H affronterà il secondo classificato del Gruppo J, che potrebbe essere Austria o Algeria. Nel frattempo, il secondo classificato del Gruppo H affronterà il leader del Gruppo J... che sarebbe l'Argentina. C'è, ovviamente, in teoria una grande differenza tra avere Austria o Algeria nei 32 finali e avere l'Argentina così presto...

Attualmente, lo scenario più probabile è che la Spagna affronterà Austria o Algeria giovedì 2 luglio alle 21:00 CEST, 20:00 BST, e Uruguay o Capo Verde affronteranno l'Argentina sabato 4 luglio alle 00:00 CEST, 23:00 BST.

Ci sono altre possibilità oltre all'ora: se la Spagna gioca contro Austria o Algeria (finalista del Gruppo J), il loro rivale più probabile negli ottavi di finale sarebbe Portogallo o Colombia, e i quarti di finale sarebbero relativamente più facili contro Stati Uniti, Corea del Sud o Egitto. Le cose si complicerebbero in semifinale, con Francia, Paesi Bassi o Germania, mentre Argentina, Inghilterra o Brasile potrebbero aspettare in finale.