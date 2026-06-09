Possono essere introdotte multe per i passeggeri che prendono borse e filmano durante emergenze a bordo degli aerei

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L'ente globale Iata sta lanciando una nuova campagna di sicurezza mentre scopre che i passeggeri degli aerei stanno sempre più spesso prendendo le valigie e filmando durante situazioni di emergenza. Gli esperti del settore suggeriscono che multe potrebbero e dovrebbero essere applicate per questo comportamento, poiché mettono a rischio vite umane.

Prendere il bagaglio a mano non sembra troppo dispendioso in termini di tempo, ma se lo fanno tutti, influisce seriamente sulla rapidità con cui le persone possono salire e scendere dall'aereo. I bagagli a mano possono anche danneggiare gli scivoli e potenzialmente causare lesioni mentre le persone cercano di evacuare un aeromobile. La nuova campagna di Iata si concentrerà sul salvare una vita, non una borsa, poiché invita le persone a lasciare i bagagli alle spalle.

Nick Careen, vicepresidente senior per le operazioni e la sicurezza di Iata, ha detto a The Guardian che vuole prima educare i passeggeri sulla regola che devono lasciare i bagagli indietro. "Quattro passeggeri su dieci nemmeno si rendono conto che è un'aspettativa di lasciare le loro cose indietro," disse Careen.

Careen è anche favorevole a multe per aiutare a fermare questa tendenza. "Iniziamo con l'istruzione – poi dovremo essere un po' più draconiani, che si tratti di penalità o di un lucchetto sul contenitore sopra la testa," disse.

Le emergenze sono rare sui voli, quindi è facile capire come alcuni possano dimenticare la regola di lasciare i bagagli indietro. Tuttavia, con la sicurezza in gioco, potrebbe essere che dimenticare questa regola potrebbe presto costare molti soldi.