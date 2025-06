Post Malone aprirà e sarà l'headliner della Coppa del Mondo di Esports

HQ

C'è un'immensa quantità di denaro che viene gettata in giro per il Esports World Cup a Riyadh, in Arabia Saudita quest'estate. Non solo il festival ha un montepremi da record che supera i 70 milioni di dollari, ma ha anche ambasciatori e celebrità come Cristiano Ronaldo, il leggendario calciatore e la persona più seguita su Instagram. Ma non è tutto, poiché ora è stato annunciato un musicista di grande nome per il Opening Ceremony.

Lo spettacolo, previsto per il 10 luglio 2025, sarà caratterizzato da Post Malone. La pop star/rapper/fenomeno della musica country sarà presente e offrirà una performance che darà il via al festival che durerà poi circa sette settimane.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dalla performance di Post Malone, ci è stato detto che "la sua esclusiva esibizione dal vivo aprirà l'EWC 2025, fondendo un suono in cima alle classifiche con una celebrazione della cultura del gioco sul palcoscenico competitivo più importante del mondo".

Parlando dell'introduzione di Post Malone, il COO di Esports World Cup Foundation Mike McCabe ha dichiarato: "Con Post Malone, un artista globale e un vero giocatore, che apre il torneo, continuiamo a celebrare il potere della musica, un linguaggio universale che unisce i fan e definisce il futuro culturale degli eSport".

Ti sintonizzerai sulla performance di Post Malone il 10 luglio?