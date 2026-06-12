Postcard aiuta a identificare i soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale più di un secolo dopo

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Si stima che 20 milioni di persone siano morte a causa della Prima Guerra Mondiale, e tra queste, ovviamente, molte che purtroppo non furono mai trovate o non poterono essere identificate. La guerra terminò nel 1918, ma ancora oggi continuano gli sforzi per informare i parenti del destino dei loro antenati e garantire loro una degna sepoltura.

Ora Yahoo riporta che uno scavo ha portato alla luce sei soldati morti nelle trincee della guerra. Grazie a una cartolina appartenente al soldato britannico Thomas Redvers Whitaker, fu identificato e i suoi parenti furono informati dopo un test del DNA. La cartolina proveniva da Bradford, dove vivono ancora diversi parenti, e i familiari hanno partecipato al funerale al cimitero di Tyne Cot in Belgio.

La ricerca di altre persone scomparse continua, e circa mezzo milione di soldati britannici sono ancora in attesa di essere scoperti da qualche parte sui vecchi campi di battaglia.