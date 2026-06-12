Postcard aiuta a identificare i soldati caduti nella Prima Guerra Mondiale più di un secolo dopo
Il soldato Thomas Redvers Whitaker fu infine sepolto in un cimitero con parenti presenti.
Si stima che 20 milioni di persone siano morte a causa della Prima Guerra Mondiale, e tra queste, ovviamente, molte che purtroppo non furono mai trovate o non poterono essere identificate. La guerra terminò nel 1918, ma ancora oggi continuano gli sforzi per informare i parenti del destino dei loro antenati e garantire loro una degna sepoltura.
Ora Yahoo riporta che uno scavo ha portato alla luce sei soldati morti nelle trincee della guerra. Grazie a una cartolina appartenente al soldato britannico Thomas Redvers Whitaker, fu identificato e i suoi parenti furono informati dopo un test del DNA. La cartolina proveniva da Bradford, dove vivono ancora diversi parenti, e i familiari hanno partecipato al funerale al cimitero di Tyne Cot in Belgio.
La ricerca di altre persone scomparse continua, e circa mezzo milione di soldati britannici sono ancora in attesa di essere scoperti da qualche parte sui vecchi campi di battaglia.